Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити "тишу" на Донбасі

Четвер, 29 вересня 2016, 21:59

Президент Росії Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель узгодили графік контактів в "нормандському форматі" на різних рівнях.

Про це повідомляє прес-служба Кремля за результатами телефонної розмови двох лідерів.

Згідно з інформацією, співрозмовники продовжили обговорення української проблематики в руслі активізації роботи із всеосяжного виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

"Підкреслено доцільність синхронізації зусиль у сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання. У цьому контексті надана позитивна оцінка підписаній в рамках Контактної групи в Мінську угоді про розведення сил і засобів на лінії зіткнення в трьох пілотних точках, а також ролі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в забезпеченні дотримання режиму перемир'я", - сказано в повідомленні.

"Звернувши увагу на ухвалене нещодавно керівниками Донбасу рішення про одностороннє припинення вогню, президент Росії висловив надію, що українська сторона, в свою чергу, утримається від збройних провокацій у зоні конфлікту і зробить, нарешті, реальні кроки щодо виконання своїх політичних зобов'язань", - повідомили в Кремлі.

Зокрема, за інформацією прес-служби, "мова йде про здійснення амністії і конституційної реформи, надання Донбасу законодавчо закріпленого на постійній основі особливого статусу, проведення місцевих виборів".

Українська правда

Теми: МеркельПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: