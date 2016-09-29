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Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити "тишу" на Донбасі

Четверг, 29 сентября 2016, 21:59

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель согласовали график контактов в "нормандском формате" на различных уровнях.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по результатам телефонного общения двух лидеров.

Согласно информации, собеседники продолжили обсуждение украинской проблематики в русле активизации работы по всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

"Подчёркнута целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. В этом контексте дана позитивная оценка подписанному в рамках Контактной группы в Минске соглашению о разведении сил и средств на линии соприкосновения в трёх пилотных точках, а также роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в обеспечении соблюдения режима перемирия", - сказано в сообщении.

"Обратив внимание на принятое недавно руководителями Донбасса решение об одностороннем прекращении огня, президент России выразил надежду, что украинская сторона, в свою очередь, воздержится от вооруженных провокаций в зоне конфликта и предпримет, наконец, реальные шаги по выполнению своих политических обязательств", - сообщили в Кремле.

В частности, по информации пресс-службы, "речь идет об осуществлении амнистии и конституционной реформы, предоставлении Донбассу законодательно закрепленного на постоянной основе особого статуса, проведении местных выборов".

Украинская правда

Темы: МеркельПутин
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