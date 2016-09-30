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Луценко радіє: Завдяки Генпрокуратурі РФ дізналися про ще 291 зрадника

П'ятниця, 30 вересня 2016, 11:21
Луценко радіє: Завдяки Генпрокуратурі РФ дізналися про ще 291 зрадника
Прес-служба ГПУ

Екс-президент Віктор Янукович після відсторонення з посади президента намагався вивести з громадянства прокурорів, які перебувають в анексованому Росією Криму, Україна отримала дані про ще 291 зрадника.

Про це написав у своєму Facebook Генпрокурор Юрій Луценко , розповідаючи про звернення Російської генеральної прокуратури.

"Вчора отримав листа від російського ГП. Дуже стурбовані нашим кримінальним переслідуванням за державну зраду прокурорів АР Крим. Доводять до мого відома, що в березні 2014 у м. Ростов-на-Дону Янукович підписав Указ про вихід з громадянства Україна 590 осіб прокурорського складу", - розповів він.

"Завдяки офіційному листу ГП РФ українські слідчі отримали беззаперечний доказ вини 229 колишніх українських прокурорів, яким вже оголошено про підозру. Також ми тепер маємо всі дані ще про 291 зрадника. З огляду на це я підписав подяку начальник управління ГП РФ І. Каминіну", - повідомив Луценко. 

"Двічі не судимий екс-президент Янукович пробує підвищити свій воровський статус. Від простого баклана він намагається піднятися до козирного фраєра. Але щоб фуфло гнати треба мізки. Мушу розчарувати і ГП РФ і зальотного шулєра - на справжньому Указі президента Україна крім підпису має бути Державна печатка. Її Янукович, на щастя, вкрасти забув. Фьодорович, двійка! Сідай", - зазначив Луценко.

 
 
 
 

Українська правда

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Теми: ЯнуковичРосіяГенпрокуратураЛуценко
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