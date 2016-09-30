Луценко радуется: Благодаря Генпрокуратуре РФ узнали о еще 291 предателе

Экс-президент Виктор Янукович после отстранения от должности президента пытался вывести из гражданства прокуроров, находящихся в аннексированном Россией Крыму, Украина получила данные о еще 291 предателе.

Об этом написал в своем Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, рассказывая об обращении в российскую генпрокуратуру.

"Вчера получил письмо от российского ГП. Очень обеспокоены нашим уголовным преследованием за государственную измену прокуроров АР Крым. Доводят до моего сведения, что в марте 2014 в г.. Ростов-на-Дону Янукович подписал Указ о выходе из гражданства Украины 590 человек прокурорского состава", - рассказал он.

"Благодаря официальному письму ГП РФ украинские следователи получили неоспоримое доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении. Также мы теперь имеем все данные еще о 291 предателе. Учитывая это, я подписал благодарность начальнику управления ГП РФ И. Камынину", - сообщил Луценко.

"Дважды не судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровский статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного фраера. Но чтобы фуфло гнать нужны мозги. Должен разочаровать и ГП РФ, и залетного шулера - на настоящем Указе президента Украины кроме подписи должна быть Государственная печать. Ее Янукович, к счастью, украсть забыл. Федорович, двойка! Садись ", - отметил Луценко.

Украинская правда