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У ГПУ вирішують, яку статтю завести на Януковича за його "указ" у Ростові

П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:09

Генпрокуратура вирішує, за якими саме статтями кваліфікувати "указ" екс-президента Віктора Януковича про позбавлення громадянства прокурорів, підписаний у Ростові-на-Дону.

Про це написав у своєму Facebook заступник Генпрокурора Євген Єнін.

"ГПУ вивчить, яким чином кваліфікувати такі діяння Януковича - або ст. 353 ККУ (самовільне присвоєння владних повноважень), або ст. 366 (службове підроблення), чи взагалі - черговий епізод ст. 111 ККУ (державна зрада)", - написав Єнін.

"Російська Генпрокуратура підклала "свиню" Януковичу, надіславши українським слідчим копію т.зв. Указу Президента України за підписом "легітимного", в якому 520 прокурорам АРК було оформлено вихід з громадянства України", - зазначив він.

Як відомо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко  повідомив, що російська Генпрокуратура надіслала листа до ГПУ, у якому розповіла, що Янукович вже після того, як його позбавили президентства, підписав указ про вихід прокурорів з українського громадянства. 

Українська правда

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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