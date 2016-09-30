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За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових не було, але троє отримали поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, це сталося у Верхньоторецькому на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, бойовики продовжують порушувати режим тиші. За минулу добу незаконні бандформування 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Українська правда

Теми: АТО
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