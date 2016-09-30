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В ООН назвали головні проблеми біженців з Донбасу

П'ятниця, 30 вересня 2016, 13:24

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликає Україну не допускати дискримінації внутрішньо переміщених осіб у різних сферах соціального життя.

Про це йдеться в інформації, наданій УВКБ ООН, передають Українські Новини.

"УВКБ ООН закликає український уряд припинити пов'язувати виплати пенсій та інших видів соціальної допомоги з місцем реєстрації тимчасово переміщених осіб", - йдеться в ній.

В ООН відзначають, що вважає недостатньо прозорою процедуру припинення виплати соцдопомоги і пенсії. Також УВКБ ООН закликає Україну розробити програму компенсацій внутрішньо переміщеним особам за зруйноване і втрачене житло.

"УВКБ ООН закликає українську владу до належного вирішення житлових проблем ТПО з метою запобігання подальшого переміщення", - йдеться в ній.

В ООН відзначають, що уряд повинен активізувати зусилля з надання переселенцям, які не мають документів, що підтверджують реєстрацію актів цивільного стану, зокрема, свідоцтва про народження дітей. УВКБ ООН наполягає на розробці Кабміном адміністративного порядку реєстрації подібних документів для переселенців.

Також в ООН вважають, що надання внутрішньо переміщеним особам права голосувати на місцевих виборах сприяє їх інтеграції в нові громади.

Теми: ДонбаспереселенціООН
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