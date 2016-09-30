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В ООН назвали главные проблемы беженцев из Донбасса

Пятница, 30 сентября 2016, 13:24

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Украину не допускать дискриминации внутренне перемещенных лиц в различных сферах социальной жизни.

Об этом говорится в информации, предоставленной УВКБ ООН, передают Украинские Новости.

"УВКБ ООН призывает украинское правительство прекратить связывать выплаты пенсий и других видов социальной помощи с местом регистрации временно перемещенных лиц", - говорится в ней.

В ООН отмечают, что считает недостаточно прозрачной процедуру прекращения выплаты соцпомощи и пенсии. Также УВКБ ООН призывает Украину разработать программу компенсаций внутренне перемещенным лицам за разрушенное и утраченное жилье.

"УВКБ ООН призывает украинскую власть в надлежащее решение жилищных проблем ВПЛ с целью предотвращения дальнейшего перемещения", - говорится в ней.

В ООН отмечают, что правительство должно активизировать усилия по оказанию переселенцам, которые не имеют документов, подтверждающих регистрацию актов гражданского состояния, в частности, свидетельства о рождении детей. УВКБ ООН настаивает на разработке Кабмином административного порядка регистрации подобных документов для переселенцев.

Также в ООН считают, что предоставление внутренне перемещенным лицам права голосовать на местных выборах способствует их интеграции в новые общины.

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Темы: ДонбасспереселенцыООН
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