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НАБУ збирається допитати Авакова

П'ятниця, 30 вересня 2016, 15:22

Наступного тижня Національне антикорупційне бюро допитає главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Мені не подобаються такі дозовані викиди інформації, таке враження, що ми перетворюємопровадження на серіали, цього не треба і не можна робити. Тому потрібен час, потрібен момент", - сказав глава САП.

"Через 4 місяці після початку провадження нові і нові листки з'являються, що може свідчити про те, що якимось чином дозовано їх комусь хтось викидає. Я так розумію, що там чотири листки, я їх ще особисто не бачив" , – заявив Холодницький.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС передає НАБУ листи "чорної бухгалтерії Партії регіонів".

Як відомо, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Теми: НАБУПартія регіонів
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