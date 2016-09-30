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НАБУ намерено допросить Авакова

Пятница, 30 сентября 2016, 15:22

На следующей неделе Национальное антикоррупционное бюро допросит главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Мне не нравятся такие дозированные выбросы информации, такое впечатление, что мы превращаем производства в сериалы, этого не надо и нельзя делать. Поэтому необходимо время, необходим момент", – сказал глава САП.

"Спустя 4 месяца после начала производства новые и новые листы появляются, что может свидетельствовать о том, что каким-то образом дозировано их кому-то кто-то выбрасывает. Я так понимаю, что там четыре листа, я их еще лично не видел", – заявил Холодницкий.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД передает НАБУ листы "черной бухгалтерии Партии регионов".

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Темы: НАБУПартия регионов
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