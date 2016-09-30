У НАНУ пояснили, коли позбавлять радника Путіна статусу академіка

Національна академія наук України має намір позбавити радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва, підозрюваного в причетності до посягання на територіальну цілісність України, звання академіка на щорічних загальних зборах в квітні 2017 року.



Про це повідомляють "Українські новини".

29 вересня загальні збори відділення економіки НАНУ прийняло рішення про позбавлення Глазьєва статусу іноземного члена Академії.



У той же час в прес-службі відзначили, що остаточне рішення про позбавлення звання академіка радника президента Росії мають прийняти загальні збори НАНУ, які проходять один раз на рік.



"Приблизно вони відбудеться в квітні 2017 року", - повідомила прес-служба.



Глазьєв є іноземним членом НАН України з 2009 року.

Як відомо, 18 російським військовим високопосадовцям повідомлено про підозру у організації гібридної війни з Україною.

Ключовою особою в організації називається радник президента Російської Федерації Сергій Глазьєв.

22 серпня Військова прокуратура України опублікувала розмови радника президента Росії Сергія Глазьєва з Кирилом Фроловим, в яких Глазьєв давав вказівки сепаратистам із захоплення Одеської облради.