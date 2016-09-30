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В НАНУ объяснили, когда лишат статуса академика советника Путина

Пятница, 30 сентября 2016, 16:25

Национальная академия наук Украины намерена лишить советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, подозреваемого в причастности к посягательству на территориальную целостность Украины, звания академика на ежегодном общем собрании в апреле 2017 года.

Об этом сообщают "Українські новини".

29 сентября общее собрание отделения экономики НАНУ приняло решение о лишении Глазьева статуса иностранного члена Академии.

В то же время в пресс-службе НАНУ отметили, что окончательное решение о лишении звания академика советника президента России должно принять общее собрание НАНУ, которое проходит один раз в год.

"Приблизительно оно состоится в апреле 2017 года", - сообщила пресс-служба.

Глазьев является иностранным членом НАН Украины с 2009 года.

Как известно, 18 российским военным чиновникам сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Ключевым лицом в организации называется советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

22 августа Военная прокуратура Украины опубликовала разговоры советника президента России Сергея Глазьева с Кириллом Фроловым, в которых Глазьев давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета.

Темы: Росcия
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