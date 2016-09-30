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ГПУ дала строк адвокатам "діамантового" Корнійця до жовтня

П'ятниця, 30 вересня 2016, 18:23

ГПУ закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-прокурора Київщини Олександра Корнійця та його сестри Лариси Прокопенко у вимаганні.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

"У зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства, неприбуття на неодноразові виклики до слідчого та неповідомлення про місце свого перебування, 07.09.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено. На даний час місце перебування підозрюваних встановлено, у зв’язку з чим досудове розслідування відновлено", - сказано у повідомленні.

Як ідеться у повідомленні, враховуючи те, що сторона захисту ухиляється від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотанням сторони обвинувачення та стороні захисту встановлено строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 10 жовтня 2016 року.

По завершенню цього строку обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

У липні 2015 року заступника голови слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах. Вони також відомі, як "діамантові прокурори".

Українська правда

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Теми: Генпрокуратуракорупція
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