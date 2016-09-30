Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну з Сербії екстрадували агробізнесмена, якого шукала СБУ

П'ятниця, 30 вересня 2016, 18:45

В аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали черкаського агробізнесмена, доставленого з Сербії працівниками Укрбюро Інтерполу.

Про це йдеться у повідомленні відомства у п'ятницю.

"Правоохоронці встановили, що підприємець входив до складу організованої групи, яка підозрюється у привласненні у 2014 році майже двадцяти мільйонів державних коштів "Державної продовольчо-зернової корпорації України", - сказано у повідомленні. 

Вказується, що бізнесмен тривалий час переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук.

"Троє його спільників затримано раніше, справи щодо них уже знаходяться у судовому розгляді", - повідомляє СБУ.

Шевченківський райсуд м. Києва обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

Як відомо, за матеріалами СБУ комерсант був затриманий Інтерполом на початку липня 2016 року при спробі в’їзду до Сербії з однієї з сусідніх країн.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: