В Україну з Сербії екстрадували агробізнесмена, якого шукала СБУ
В аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали черкаського агробізнесмена, доставленого з Сербії працівниками Укрбюро Інтерполу.
Про це йдеться у повідомленні відомства у п'ятницю.
"Правоохоронці встановили, що підприємець входив до складу організованої групи, яка підозрюється у привласненні у 2014 році майже двадцяти мільйонів державних коштів "Державної продовольчо-зернової корпорації України", - сказано у повідомленні.
Вказується, що бізнесмен тривалий час переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук.
"Троє його спільників затримано раніше, справи щодо них уже знаходяться у судовому розгляді", - повідомляє СБУ.
Шевченківський райсуд м. Києва обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.
Як відомо, за матеріалами СБУ комерсант був затриманий Інтерполом на початку липня 2016 року при спробі в’їзду до Сербії з однієї з сусідніх країн.
Українська правда