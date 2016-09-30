В Украину из Сербии экстрадировали агробизнесмена, которого искала СБУ

В аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали черкасского агробизнесмена, доставленного из Сербии работниками Укрбюро Интерпола.

Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Правоохранители установили, что предприниматель входил в состав организованной группы, которая подозревается в присвоении в 2014 году почти двадцати миллионов государственных средств" Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", - сказано в сообщении.

Указывается, что бизнесмен долгое время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

"Трое его сообщников задержаны ранее, дела по ним уже находятся в судебном разбирательстве", - сообщает СБУ.

Шевченковский райсуд. Киева избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 5 млн гривен.

Как известно, коммерсант был задержан Интерполом в начале июля 2016 при попытке въезда в Сербию из одной из соседних стран.

Украинская правда