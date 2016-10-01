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У Кремлі заявили, що розслідування катастрофи MH17 "приречене на провал"

Субота, 1 жовтня 2016, 11:34

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що слідство у справі розслідування катастрофи МН17 "приречено на провал".

Про це Пєсков заявив в ефірі "Першого каналу".

За його словами, слідство у справі катастрофи Boeing'а буде "приречене, якщо не розглядати всі версії про аварію малайзійського літака".

"Слідство не можна вести, заздалегідь абстрагуючись від якихось версій. Слідство не можна вести, виходячи з парадигми, коли через кілька хвилин після трагедії на офіційному рівні у відомих країнах виступають і кажуть, що винна Росія. Якщо вести слідство, виходячи з цієї парадигми, то воно приречене на необ'єктивність, приречене на провал", - заявив речник Путіна. 

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.  Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Також в РФ  заявили, що шкодують через низьку якість і політизованість розслідування катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі, а докази міжнародного слідства назвали монтажем.

Теми: катастрофиРосія
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