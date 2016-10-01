Місія ОБСЄ скаржиться на міни в Щасті

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що Збройні сили України не дозволили спостерігачам перейти через міст у Щасті (Луганська область) через міни.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці в Twitter.

ЗСУ зупинили і не дозв. СММ ОБСЄ перейти через міст у Щасті через наявність мін. Поруш. Мінська. СММ може/готова спостеріг.,але їй перешкодж — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 1, 2016

"ЗСУ зупинили і не дозволили СММ ОБСЄ перейти через міст у Щасті через наявність мін. Порушення Мінська. СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", - стверджують в місії.

СММ повідомляє також про міни в підконтрольному "ЛНР" районі Щастя.

Міни в підк. «ЛНР» районі Щастя – порушення мандата СММ/Мінська. СММ готова/може спостерігати, але їй перешкоджають — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 1, 2016

Разом з тим, українська розвідка заявляє, що діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжує перешкоджати командування 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"З метою приховування фактів порушень Мінських домовленостей 30 вересня ц.р. командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) обмежило пересування спостерігачів ОБСЄ на ділянці відповідальності частини", - йдеться в повідомленні ГУР у Facebook.

Розвідка повідомляє також, що передові підрозділи 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) попереджені про роботу безпілотного літального апарату Місії ОБСЄ у смузі відповідальності з’єднання: введено обмеження на застосування зброї та переміщення особового складу і техніки.

Як повідомлялося, 29 вересня СММ ОБСЄ вже заявляла, що представники місії не змогла перейти міст у Щасті з підконтрольного уряду України боку, що є порушенням мандату СММ за мінськими домовленостями.

Місія скаржилася також на міни на підконтрольному "ЛНР" блокпості у Щасті, підконтрольному "ЛНР" районі Первомайськ-Золоте, а також на дорозі біля блокпоста ЗСУ в Золотому.

28 вересня Моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Також вказувалося, що представники самопроголошеної "ДНР" не забезпечили безпечний доступ місії в село Петрівське і не приступили до розмінування цього району.

Як відомо, 21 вересня у Мінську тристороння контактна група щодо вирішення конфлікту на сході України домовилися розвести війська ЗСУ й проросійських бойовиків на трьох ділянках Донбасу, на що передбачено 13 днів. Однак цьому має передувати 7 днів "тиші".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зобов'язалася цілодобово проводити моніторинг ситуації у зоні конфлікту на Донбасі. Вона має контролювати, чи не порушують сторони режим припинення вогню.

Українська правда