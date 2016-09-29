Місія ОБСЄ: міни заважають моніторити поблизу Золотого і Щастя

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню на сході України, але міни заважають їй здійснювати функції.

Про це повідомляється у Twitter місії 29 вересня.

"СММ ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй заважають: міни на дорозі біля блокпоста ЗСУ в Золотому. Порушення мандата СММ та Мінська", – сказано в одному з повідомлень.

Також місії заважають міни у підконтрольному "ЛНР" районі Первомайськ-Золоте.

"СММ ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй заважають: міни на підконтрольному "ЛНР" блокпосту у Щасті. Порушення мандата СММ і Мінська", – йдеться у твіті.

Також представники місії не змогла перейти міст у Щасті з підконтрольного уряду України боку, що є порушенням мандату СММ за мінськими домовленостями.

СММ #ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй заважають: міни на дорозі біля блокпоста ЗСУ в Золотому. Порушення мандата СММ та Мінська — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ #ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй заважають: міни в підк. «ЛНР» районі Первомайськ-Золоте. Порушення мандата СММ та Мінська — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ #ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй заважають: міни на підк. «ЛНР» блокпості у Щасті. Порушення мандата СММ і Мінська — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ готова/може спостерігати, але їй заважають: через міни СММ не змогла перейти міст у Щасті з підк. уряду боку. Поруш. мандата СММ/Мінська — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

Як відомо, 21 вересня у Мінську тристороння контактна група щодо вирішення конфлікту на сході України домовилися розвести війська ЗСУ й проросійських бойовиків на трьох ділянках Донбасу, на що передбачено 13 днів. Однак цьому має передувати 7 днів "тиші".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зобов'язалася цілодобово проводити моніторинг ситуації у зоні конфлікту на Донбасі. Вона має контролювати, чи не порушують сторони режим припинення вогню.

28 вересня СММ ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.