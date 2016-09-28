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ОБСЄ не може моніторити одну з ключових зон розмежування

Середа, 28 вересня 2016, 12:33

Моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.

Також вказується, що представники самопроголошеної "ДНР" не забезпечили безпечний доступ місії в село Петрівське і не приступили до розмінування цього району.

Проте 

Як відомо, 21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Зокрема, на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄМінські угоди
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