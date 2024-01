ОБСЄ не може моніторити одну з ключових зон розмежування

Моніторингова місія ОБСЄ призупинила спостереження в Первомайську Луганської області через мінування дороги.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.

#OSCE SMM stopped from continuing past Ukrainian checkpoint in Pervomaisk because road is mined. SMM ready & able to monitor, but prevented.