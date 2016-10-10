Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетні кораблі ВМФ Росії зайшли на Мальту

Понеділок, 10 жовтня 2016, 01:00

Малі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ "Серпухов" і "Зелений Дол", оснащені крилатими ракетами "Калібр-НК", 9 жовтня зайшли з візитом в порт столиці Мальти Ла-Валетта.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на ЗМІ Мальти.

Відзначається, що російські кораблі пробудуть на Мальті до 12 жовтня.

За даними "Інтерфаксу", в даний час в складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі несуть службу до десяти кораблів і суден забезпечення.

"Кораблі прикривають з моря російські військові об'єкти в Сирії - авіабазу Хмеймім під містом Латакія і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі", - йдеться в повідомленні.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Росія
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: