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Ракетные корабли ВМФ России зашли на Мальту

Понедельник, 10 октября 2016, 01:00

Малые ракетные корабли Черноморского флота РФ "Серпухов" и "Зеленый Дол", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", 9 октября зашли с визитом в порт столицы Мальты Ла-Валетта.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на СМИ Мальты.

Отмечается, что российские корабли пробудут на Мальте до 12 октября.

По данным "Интерфакса", в настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу до десяти кораблей и судов обеспечения.

"Корабли прикрывают с моря российские военные объекты в Сирии - авиабазу Хмеймим под городом Латакия и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе", - говорится в сообщении.

Темы: Росcия
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