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Обама прокоментував скандал, який розгорається навколо Трампа

Понеділок, 10 жовтня 2016, 01:42

Президент США Барак Обама засудив республіканця Дональда Трампа за його слова про жінок.

Про це повідомляє агентство AFP.

"Невже ми будемо ризикувати, даючи Дональду Трампу владу забрати все успіхи, яких ми досягли?" - заявив Обама, виступаючи в ході передвиборної кампанії демократів в штаті Іллінойс.

"Мені не потрібно повторювати. Є діти в залі... принижує жінок, а також меншин, іммігрантів, людей інших віросповідань, насміхається над інвалідами... Він намагається підняти себе, принижуючи інших людей", - зазначив американський президент.

Як відомо, газета The Washington Post опублікувала відеозапис  вульгарної бесіди Трампа з шоуменом Біллі Бушем.

У записі, датованому ще 2005 роком, нинішній кандидат у президенти США у вельми розкутій манері зізнається, що "намагався спокусити заміжню жінку, але у нього не вийшло".

Теми: СШАвибори
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