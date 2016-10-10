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Обама прокомментировал скандал, который разгорается вокруг Трампа

Понедельник, 10 октября 2016, 01:42

Президент США Барак Обама осудил республиканца Дональда Трампа за его слова о женщинах.

Об этом сообщает агентство AFP.

"Неужели мы будем рисковать, давая Дональду Трамп власть забрать все успехи, которых мы достигли?" – заявил Обама, выступая в ходе предвыборной кампании демократов в штате Иллинойс.

"Мне не нужно повторять. Есть дети в зале... унижает женщин, а также меньшинства, иммигрантов, людей других вероисповеданий, насмехается над инвалидами... Он пытается возвысить себя, унижая других людей", - отметил американский президент.

Как известно, газета The Washington Post опубликовала видеозапись пошлой беседы Трампа с шоуменом Билли Бушем.

В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты США в весьма раскованной манере признается, что "пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него не получилось".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборы
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