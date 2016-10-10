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Трамп пригрозив Клінтон в'язницею у разі перемоги на виборах

Понеділок, 10 жовтня 2016, 06:23

Кандидат в президенти США від Республіканської партії в ході дебатів заявив, що Хілларі Клінтон була б у в'язниці, в тому випадку, якщо б він був президентом.

На репліку Клінтон про те, що добре, що не такий як Трамп управляє законодавством в США, республіканець завив: "Тому що ви були б у в'язниці".

Трамп також заявив, що в разі перемоги на виборах, він доручить генпрокурору розслідувати ситуацію, коли Клінтон використовувала свою особисту електронну пошту для робочого листування.

При цьому Клінтон вибачилася за використання особистої пошти і заявила, що не вчинила б такої помилки знову.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКлінтон
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