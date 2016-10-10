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Кремль: "Нормандський формат" готується

Понеділок, 10 жовтня 2016, 09:02

У Росії заявляють про підготовку зустрічі в "нормандському форматі" з питань Донбасу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

Так, відповідаючи на питання про терміни проведення зустрічі в нормандському форматі, він сказав:

"Підготовка ведеться. У міру того як вона буде фіналізуватися, ми надамо вам інформацію про можливі терміни переговорів", - сказав Пєсков.

На початку вересня перший віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що на останній зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську представники РФ влаштували "атаку" на "нормандський формат", критикуючи і дискредитуючи його. 

Росія блокувала проведення зустрічі в нормандському форматі ще влітку. 24 серпня президент Петро Порошенко висловлював сподівання, що "Нормандський формат" переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі буде реанімовано найближчим часом.

31 серпня  Порошенко заявляв, що українська сторона погодила з Францією і Німеччиною відновлення роботи "нормандського формату".  5 вересня Путін заявив, що "Росія цей формат буде підтримувати".

Однак такої зустрічі досі не було.

Теми: ДонбасРосія
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