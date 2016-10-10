Кремль: "Нормандский формат" готовится

В России заявляют о подготовке встречи в "нормандском формате" по вопросам Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так, отвечая на вопрос о сроках проведения встречи в нормандском формате, он сказал:

"Подготовка ведется. По мере того как она будет финализироваться, мы предоставим вам информацию о возможных сроках переговоров", — сказал Песков.

Россия блокировала проведение встречи в нормандском формате еще летом. 24 августа президент Петр Порошенко высказывал надежду, что "Нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе будет реанимирован в ближайшее время.

31 августа Порошенко заявлял, что украинская сторона согласовала с Францией и Германией возобновления работы "нормандского формата".

5 сентября Путин заявил, что "Россия этот формат будет поддерживать".

В начале сентября первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщала, что на последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске представители РФ устроили "атаку" на "нормандский формат", критикуя и дискредитируя его.

С тех пор встречи в нормандском формате так и не было.