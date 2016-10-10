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Військовий отримав поранення під час обстрілу Новоалександрівки

Понеділок, 10 жовтня 2016, 12:18

Під час обстрілу бойовиками Новоалександрівки Луганської області поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, інформує 10 жовтня прес-служба Луганської ОДА.

За минулу добу противник п’ять разів відкривав вогонь по Новоолександрівці Попаснянського району. Зокрема, ввечері у зазначеному напрямку ворог двічі застосовував протитанкові керовані ракетні комплекси, гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети.

"Під час обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранень", – повідомив Клименко.

В той же час, російсько-терористичні війська з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили у напрямку села Трьохізбенка Новоайдарського району.

А після півночі бойовики з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї двічі обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка Попаснянського району.

"Перемир’я" на Луганщині триває: щоденні обстріли із забороненого "мінськими угодами" озброєння, а тепер ще й поранення нашого бійця. Сподіваюсь, що міжнародні моніторингові групи нададуть належну оцінку  ситуації, а реакція світової спільноти буде адекватною злочинам терористів. Нашому воїну бажаю найшвидшого одужання, гарту духу і тіла", ‑ зазначив Клименко.

Теми: Луганська областьтероризм
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