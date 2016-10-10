Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный ранен во время обстрела Новоалександровки

Понедельник, 10 октября 2016, 12:18

Во время обстрела боевиками Новоалександровки Луганской области ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, информирует 10 октября пресс-служба Луганской ОГА.

За минувшие сутки противник пять раз открывал огонь по Новоалександровке Попаснянского района. В частности, вечером в указанном направлении враг дважды применял противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.

"Во время обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", – сообщил Клименко.

В то же время, российско-террористические войска из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в направлении села Трехизбенка Новоайдарского района.

А после полуночи боевики из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка Попаснянского района.

"Перемирие" в Луганской области продолжается: ежедневные обстрелы из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения, а теперь еще и ранение нашего бойца. Надеюсь, что международные мониторинговые группы предоставят надлежащую оценку ситуации, а реакция мирового сообщества будет адекватной преступлениям террористов. Нашему воину желаю скорейшего выздоровления", – отметил Клименко.

Темы: Луганская областьтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Луганская область
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: