Военный ранен во время обстрела Новоалександровки

Во время обстрела боевиками Новоалександровки Луганской области ранения получил украинский военнослужащий.



Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, информирует 10 октября пресс-служба Луганской ОГА.



За минувшие сутки противник пять раз открывал огонь по Новоалександровке Попаснянского района. В частности, вечером в указанном направлении враг дважды применял противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.



"Во время обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", – сообщил Клименко.



В то же время, российско-террористические войска из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в направлении села Трехизбенка Новоайдарского района.



А после полуночи боевики из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка Попаснянского района.



"Перемирие" в Луганской области продолжается: ежедневные обстрелы из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения, а теперь еще и ранение нашего бойца. Надеюсь, что международные мониторинговые группы предоставят надлежащую оценку ситуации, а реакция мирового сообщества будет адекватной преступлениям террористов. Нашему воину желаю скорейшего выздоровления", – отметил Клименко.