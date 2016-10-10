За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 4 військових отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, однак четверо наших воїнів отримали поранення в результаті ворожих обстрілів (Новгородське – 2 поранених, Авдіївка – 1 і ще 1 – у Мар’їнці)", – повідомив полковник.

Українська правда