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За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб

Понедельник, 10 октября 2016, 12:40

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, однако четверо наших воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов (Новгородское – 2 раненых, Авдеевка – 1 и еще 1 – в Марьинке)", – сообщил полковник.

Украинская правда

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Темы: АТО
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