За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, однако четверо наших воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов (Новгородское – 2 раненых, Авдеевка – 1 и еще 1 – в Марьинке)", – сообщил полковник.



Украинская правда