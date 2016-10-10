За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб
Понедельник, 10 октября 2016, 12:40
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, однако четверо наших воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов (Новгородское – 2 раненых, Авдеевка – 1 и еще 1 – в Марьинке)", – сообщил полковник.
Украинская правда