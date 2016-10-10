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З сайту МВС зникла інформація про розшук екс-міністра Злочевського

Понеділок, 10 жовтня 2016, 12:46

Правоохоронці зняли з розшуку колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це свідчать дані в реєстрі розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Картка справді відсутня на сайті. При натисканні на гіперпосилання, за яким раніше була картка, видається помилка 404 і сказано: "дана сторінка відсутня".

Раніше в реєстрі розшукуваних осіб МВС була розміщена картка з інформацією про розшук Злочевського.

 
уп

"Українська правда" вже звернулася до МВС і Генпрокуратури за коментарем.

Як відомо, 13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

Зокрема, адвокат колишнього міністра просив суд зобов'язати слідчих протягом 48 годин прийняти рішення про припинення розшуку його підзахисного.

Захист екс-міністра стверджував, що Злочевський оголошений в розшук незаконно і всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.

Суддя Світлана Шапутько частково задовольнила клопотання захисту і зобов'язала Генпрокуратуру встановити розумний строк для прийняття слідчим законного і неупередженого рішення про відновлення досудового розслідування, а також рішення про припинення розшуку Злочевського.

Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року.

Картка, про яку йде мова, була розміщена на сайті МВС 29 грудня 2014 року.

 

Українська правда

Теми: ЗлочевськийМВСрозшукГенпрокуратура
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