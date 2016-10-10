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Росіяни продовжили арешт затриманим у Криму українцям - ЗМІ

Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:48

Київський райсуд в окупованому Сімферополі продовжив до 10 грудня арешт громадянам України Євгену Панову і Андрію Захтію, звинуваченим ФСБ Росії в підготовці диверсій на стратегічно важливих об'єктах Кримського півострова.

Про це повідомляє в понеділок російський "Інтерфакс", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

"Суд продовжив термін утримання під вартою на два місяці", – сказав він.

Рішення винесено на днях.

Раніше, в середині серпня, цей же суд обрав Панову і Захтію запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Як повідомлялося, 10 серпня в ФСБ РФ заявили про нібито запобігання в ніч на 8 серпня двох спроб прориву на територію Криму "диверсійно-терористичних груп" з числа бійців спецпідрозділів Міноборони України і загибелі в ході зіткнення військовослужбовця ЗС РФ.

Також в ФСБ заявляють, що ліквідували на території Криму "агентурну мережу" українського ГУР, а також повідомили про затримання громадян України і РФ, "які надавали сприяння в підготовці терактів", в т.ч. жителя м.Енергодар Запорізької області Євгена Панова, якого назвали співробітником ГУР МО України.

Міноборони, ГУР, РНБО України спростували повідомлення про українських диверсантів. У Міноборони назвали такими ж безпідставними звинувачення російської сторони в здійсненні обстрілу півострова з материкової частини країни.

12 серпня на сайті російського телеканалу РЕН-ТВ з'явилося відео допиту Панова, в ході якого він зізнається у всьому, що йому інкримінує ФСБ РФ.

Правозахисники зазначали, що на тілі Панова були виявлені сліди тортур.

Теми: КримФСБ
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