СМИ: Россияне продлили арест задержанным в Крыму украинцам

Киевский райсуд в оккупированном Симферополе продлил до 10 декабря арест гражданам Украины Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиненным ФСБ России в подготовке диверсий на стратегически важных объектах Крымского полуострова.

Об этом сообщает в понедельник российский "Интерфакс", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



"Суд продлил срок содержания под стражей на два месяца", - сказал он.



Решение вынесено на днях.



Ранее, в середине августа, этот же суд избрал Панову и Захтею меру пресечения в виде ареста на два месяца.



Как сообщалось, 10 августа в ФСБ РФ заявили о якобы предотвращении в ночь на 8 августа двух попыток прорыва на территорию Крыма "диверсионно-террористических групп" из числа бойцов спецподразделений Минобороны Украины и гибели в ходе боестолкновения военнослужащего ВС РФ.

Также в ФСБ заявляют, что ликвидировали на территории Крыма "агентурную сеть" украинского ГУР, а также сообщили о задержании граждан Украины и РФ, "оказывавших содействие в подготовке терактов", в т.ч. жителя г.Энергодар Запорожской области Евгения Панова, которого назвали сотрудником ГУР МО Украины.



Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщения об украинских диверсантах. В Минобороны назвали такими же безосновательными обвинения российской стороны в осуществлении обстрела полуострова с материковой части страны.



12 августа на сайте российского телеканала РЕН-ТВ появилось видео допроса Панова, в ходе которого он сознается во всем, что ему инкриминирует ФСБ РФ.



Правозащитники отмечали, что на теле Панова были обнаружены следы пыток.