Під кінець тижня сніг випаде і в Києві
Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:51
У четвер та п'ятницю, 13 й 14 жовтня, у низці областей України очікується мокрий сніг.
Зокрема, у четвер такі опади Український гідрометцентр прогнозує західним областям, а в п’ятницю ще й частині центральних, північних і східних областям.
У Києві мокрий сніг очікують у п’ятницю, на Покрову.
Загалом четвер та п'ятниця будуть дощовими для всієї України.
До цього ще будуть ясні дні: у вівторок у переважній більшості областей, за винятком західних, а в середу вже на меншій частині території.
На суботу, 15 жовтня, прогноз поки що кращий, ніж на п’ятницю.
Нагадуємо, 14 жовтня в Україні – державне свято День захисника Україні, офіційний вихідний.