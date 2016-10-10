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Під кінець тижня сніг випаде і в Києві

Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:51

У четвер та п'ятницю, 13 й 14 жовтня, у низці областей України очікується мокрий сніг.

Зокрема, у четвер такі опади Український гідрометцентр прогнозує західним областям, а в п’ятницю ще й частині центральних, північних і східних областям.

У Києві мокрий сніг очікують у п’ятницю, на Покрову.

 
Прогноз для Києва

Загалом четвер та п'ятниця будуть дощовими для всієї України.

Погода на 13 жовтня
Погода на 13 жовтня
Прогноз на 14 жовтня
Прогноз на 14 жовтня

До цього ще будуть ясні дні: у вівторок у переважній більшості областей, за винятком західних, а в середу вже на меншій частині території.

 
Погода на 11 жовтня
Прогноз на 12 жовтня
Прогноз на 12 жовтня

На суботу, 15 жовтня, прогноз поки що кращий, ніж на п’ятницю.

Прогноз погоди на 15 жовтня
Прогноз погоди на 15 жовтня

Нагадуємо, 14 жовтня в Україні – державне свято День захисника Україні, офіційний вихідний.

Теми: погода
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