Под конец недели снег выпадет и в Киеве
Понедельник, 10 октября 2016, 13:51
В четверг и пятницу, 13 и 14 октября, в ряде областей Украины ожидается мокрый снег.
В частности, в четверг такие осадки Украинский гидрометцентр прогнозирует западным областям, а в пятницу еще и части центральных, северных и восточных областей.
В Киеве мокрый снег ожидают в пятницу, на Покрову.
В целом четверг и пятница будут дождливыми для всей Украины.
До этого еще будут ясные дни: во вторник в подавляющем большинстве областей, за исключением западных, а в среду уже на меньшей части территории.
На субботу, 15 октября, прогноз пока что лучше, чем на пятницу.
Напоминаем, 14 октября в Украине – государственный праздник День защитника Украины, официальный выходной.