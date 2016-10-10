Україна поскаржилася Польщі на плюндрування пам’ятника воїнам УПА

Посольство України в Польщі спрямувало до Міністерства закордонних справ Польщі ноту протесту у зв'язку з плюндруванням польськими націоналістами пам'ятника воїнам Української повстанської армії.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив "Українським новинам".

"Так, така подія мала місце. Посольство вже направило ноту із цього приводу в МЗС Польщі", – сказав Дещиця.

Раніше член праворадикальної націоналістичної організації "Табір великої Польщі" Давид Гудзець розмістив у YouTube відео, на якому видно, як невідомі валять пам'ятник воїнам УПА. У підписі до відео сказано, що цього разу "чіхочемні" зруйнували пам’ятник у Верхраті.

Цей же користувач розмістив у YouTube низку відео з Донбасу.

Організація українських націоналістів (ОУН) вважає опоганення пам'ятника воїнам Української повстанської армії (УПА) в Польщі наслідком встановлення Сеймом 11 липня Дня пам'яті жертв геноциду українських націоналістів відносно поляків.