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Украина пожаловалась Польше на осквернение памятника воинам УПА

Понедельник, 10 октября 2016, 15:02

Посольство Украины в Польше направило в Министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с осквернением польскими националистами памятника воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил "Українським новинам".

"Да, такое событие имело место. Посольство уже направило ноту по этому поводу в МИД Польши", – сказал Дещица.

Ранее член праворадикальной националистической организации "Лагерь большой Польши" Давид Гудзец разместил в YouTube видео, на котором видно, как неизвестные рушат памятник воинам УПА. В подписи к видео сказано, что на этот раз "чихочемни" разрушили памятник в Верхрате.

Этот же пользователь разместил в YouTube ряд видео с Донбасса.

Организация украинских националистов (ОУН) считает осквернение памятника воинам Украинской повстанческой армии (УПА) в Польше последствием установления Сеймом 11 июля Днем памяти жертв геноцида украинских националистов в отношении поляков.

Темы: МИДПольшаистория
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