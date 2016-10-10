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Петербуржцям затвердили добову норму хліба на випадок війни

Понеділок, 10 жовтня 2016, 15:16

Губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко затвердив продовольчий норматив, який гарантує отримання мешканцями міста 300 грамів хліба на добу протягом 20 днів у разі війни.

Про це передає в понеділок видання "Фонтанка".

Згідно з новою постановою губернатора, загальний обсяг запасів зерна в найближчі 3 роки складе не менше 69,7 тисячі тонн. Їх має вистачити на півтора місяця постачання 5,2 млн жителів Петербурга з розрахунку 300 грамів хлібних продуктів на день.

Незнижуваний запас в 31 тисячу тонн розрахований на 20 днів одержання петербуржцями того ж 300-грамового пайка.

За даними видання, до 2015 року регіональний продовольчий фонд Санкт-Петербурга досягав 92,2 тисячі тонн, з минулого року він був зменшений майже на третину.

Разом з тим гарантована 20-денна норма забезпечення городян хлібом вводиться вперше.

Крім того, що вступив в силу з 1 січня 2016 року міський закон не допускає зниження досягнутого рівня забезпечення продовольчої безпеки.

Теми: Росія
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