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Петербуржцам утвердили суточную норму хлеба на случай войны

Понедельник, 10 октября 2016, 15:16

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив, гарантирующий получение жителями города 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней в случае войны.

Об этом передает в понедельник "Фонтанка".

Согласно новому постановлению губернатора, общий объем запасов зерна в ближайшие 3 года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей Петербурга из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день.

Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней получения петербуржцами того же 300-граммового пайка.

По данным издания, до 2015 года региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга достигал 92,2 тысячи тонн, с прошлого года он был уменьшен почти на треть.

Вместе с тем гарантированная 20-дневная норма обеспечения горожан хлебом вводится впервые.

Кроме того, вступивший в силу с 1 января 2016 года городской закон не допускает снижения достигнутого уровня обеспечения продовольственной безопасности.

Темы: Росcия
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