Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий посол ЄС не впевнений, що безвіз буде в листопаді

Понеділок, 10 жовтня 2016, 15:59
Новий посол ЄС не впевнений, що безвіз буде в листопаді

Новий глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі не може прогнозувати дату прийняття рішення Європейським парламентом і Радою ЄС про запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

Про це він сказав у понеділок на своїй першій прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Мінгареллі відзначив важливість проведення саміту Україна-ЄС 24 листопада, "оскільки щорічне проведення такого саміту передбачає Угода про асоціацію Україна-ЄС".

"Кілька місяців тому Єврокомісія зробила висновок, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму. Але рішення мають також прийняти Рада ЄС та Європарламент", – зазначив він.

"Я не можу вам сказати, чи буде прийнято рішення про безвізовий режим 24 листопада, але можу сказати, що ми всі сподіваємося, що Рада ЄС та Європарламент зможуть надати громадянам України можливість подорожувати в ЄС без віз", – сказав Мінгареллі.

При цьому він підкреслив: "Але я не можу сказати, чи буде це до 24 листопада".

Французький дипломат Мінгареллі був призначений главою представництва ЄС в Україні 21 липня.

Як повідомлялося, 10 жовтня в Євросоюзі підтвердили проведення саміту Україна ЄС 24 листопада.

Нагадаємо, саміт Україна - ЄС мав відбутися ще 19 травня, однак був перенесений на вересень за взаємною домовленістю сторін. Пізніше його ще раз відстрочили

Теми: ЄСвізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
ЄС
ЄС засудив новий вирок Навальному
В ЄС попереджають, що РФ хоче створити нові залежності за допомогою дешевого зерна
США вперше дозволили продаж ізраїльської "Пращі Давида": її отримає член ЄС і НАТО
Останні новини
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – Буданов
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
Усі новини...
Реклама: