Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый посол ЕС не уверен, что безвиз будет в ноябре

Понедельник, 10 октября 2016, 15:59
Новый посол ЕС не уверен, что безвиз будет в ноябре

Новый глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли затрудняется прогнозировать дату принятия решения Европейским парламентом и Советом ЕС о введении безвизового режима между Украиной и ЕС.

Об этом он сказал в понедельник на своей первой пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Мингарелли отметил важность проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября, "так как ежегодное проведение такого саммита предусматривает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС".

"Несколько месяцев назад Еврокомиссия сделала вывод, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима. Но решение должны также принять Совет ЕС и Европарламент", – отметил он.

"Я не могу вам сказать, будет ли принято решение о безвизовом режиме 24 ноября, но могу сказать, что мы все надеемся, что Совет ЕС и Европарламент смогут предоставить гражданам Украины возможность путешествовать в ЕС без виз", – сказал Мингарелли.

При этом он подчеркнул: "Но я не могу сказать, будет ли это до 24 ноября".

Французский дипломат Мингарелли был назначен главой представительства ЕС в Украине 21 июля.

Как сообщалось, 10 октября в Евросоюзе подтвердили проведение саммита Украина ЕС 24 ноября.

Напомним, саммит Украина - ЕС должен состояться еще 19 мая, однако был перенесен на сентябрь по взаимной договоренности сторон. Позже его еще раз отсрочили.

Темы: ЕСвизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
ЕС
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
5 стран хотят, чтобы ЕС продлил мораторий на импорт украинского зерна
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: