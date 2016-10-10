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Український консул зустрівся із Сущенком в СІЗО

Понеділок, 10 жовтня 2016, 18:57

Український консул в понеділок зустрівся із журналістом Романом Сущенком в Лефортовському СІЗО в Москві.

Про це повідомив представник українського омбудсмена Валерії Лутковської Михайло Чаплига.

"За нашою інформацією, український консул зустрівся з Романом Сущенком", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок увечері, вказавши, що ці дані отримані від офісу російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

Раніше Чаплига написав у Фейсбуці: "Наш консул таки щойно отримав доступ до Сущенка. Респект Тетяні Москальковій (омбудсмен РФ) - вона дуже "наполегливо" на наше прохання цю тему акцентувала в МЗС РФ".

Речник МЗС Мар'яна Беца підтвердила "Українській правді", що консулу України в РФ вдалося добитися зустрічі із Сущенком.

"Щойно наш консул вийшов від Романа Сущенка. Поки можемо сказати, що тиск на нього однозначно чинився. Свою провину він не визнає", - сказала Беца.

Вона додала, що умови тримання Романа, за словами консула, "більш-менш задовільні". 

Як повідомлялося, Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня за нібито "шпигунську акцію". Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував його на два місяці у кримінальній справі про шпигунство.

У Києві назвали затримання журналіста провокацією, а його звинувачення в шпигунстві надуманими.

У Міністерстві закордонних справ України 7 жовтня відбулася зустріч з російським консулом щодо недопуску українських консульських співробітників до Сущенка. Йому була передана нота протесту з вимогою надати доступ консульських співробітників до затриманого.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував зустріч Сущенка з консулом на поточному тижні.

У понеділок із Сущенком зустрівся його адвокат Марк Фейгін.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосія
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