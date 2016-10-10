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Колишній офіцер ЗСУ намагався вивезти до РФ списки учасників АТО

Понеділок, 10 жовтня 2016, 19:57

Колишній офіцер ЗСУ намагався вивезти до Росії флеш-носій з інформацією, яка є державною таємницею у галузі оборони.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Колишнього військового затримали на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" (Сумщина).

Згідно з інформацією, на флеш-накопичувачі, що йому належав, правоохоронці виявили електронні копії документів стосовно діяльності однієї з військових частин, оборонні плани та списки учасників антитерористичної операції.

35-річний одесит, екс-командир розвідки спецпідрозділу, до 2014 року проходив службу в Криму.

"Після окупації півострова він виїхав на материкову частину України, де продовжив службу. У серпні цього року офіцер був звільнений з армії та позбавлений військового звання за порушення військової дисципліни", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю.

Українська правда 

Теми: Збройні силиАТОРосіяСБУ
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