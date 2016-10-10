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Бывший офицер ВСУ пытался вывезти в РФ списки участников АТО

Понедельник, 10 октября 2016, 19:57

Бывший офицер ВСУ пытался вывезти в Россию флэш-носитель информации, являющейся государственной тайной в области обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Бывшего военного задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область).

Согласно информации, на флэш-накопителе, который ему принадлежал, правоохранители обнаружили электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников антитеррористической операции.

35-летний одессит, экс-командир разведки спецподразделения, до 2014 года проходил службу в Крыму.

"После оккупации полуострова он выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу. В августе этого года офицер был уволен из армии и лишен воинского звания за нарушение воинской дисциплины", - рассказали в СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту разглашения сведений военного характера, составляющих государственную тайну.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силыАТОРосcияСБУ
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