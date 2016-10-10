Бывший офицер ВСУ пытался вывезти в РФ списки участников АТО
Бывший офицер ВСУ пытался вывезти в Россию флэш-носитель информации, являющейся государственной тайной в области обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Бывшего военного задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область).
Согласно информации, на флэш-накопителе, который ему принадлежал, правоохранители обнаружили электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников антитеррористической операции.
35-летний одессит, экс-командир разведки спецподразделения, до 2014 года проходил службу в Крыму.
"После оккупации полуострова он выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу. В августе этого года офицер был уволен из армии и лишен воинского звания за нарушение воинской дисциплины", - рассказали в СБУ.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту разглашения сведений военного характера, составляющих государственную тайну.
Украинская правда