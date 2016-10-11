Генсек ООН: Режим Асада винен у загибелі понад 300 тисяч людей

Генсек ООН звинуватив президента Сирії Башара Асада у загибелі 300 тисяч сирійців.

Про це Пан Гі Мун заявив в інтерв’ю DW.com.

Генеральний секретар ООН переконаний, що ООН, а також Росія та США "інтенсивно працюють" над врегулюванням ситуації в Сирії. При цьому генсек ООН назвав дипломатичні відносини між двома державами "трохи чутливими".

За словами Пан Гі Муна, він попросив держсекретаря США Джона Керрі та російську сторону домогтися відновлення перемир'я в Сирії для проведення нагальних гуманітарних операцій.

"Ми повинні забезпечити п'ять мільйонів людей в обложених та важкодоступних зонах необхідним мінімумом", - наголосив Пан Гі Мун.

Утім, він уникнув прямої відповіді на запитання, чи є Росія частиною проблеми чи розв'язання в сирійській кризі.

Відповідальність за ситуацію в Сирії він поклав на чинного президента Башара Асада.

"Насправді, через провали його керівництва загинули стільки людей. Це коштувало життя більш ніж 300 тисячам людей", - сказав Пан Гі Мун.

Визнавши необхідність покращення ефективності роботи ООН, Пан Гі Мун зазначив, що без Об'єднаних Націй чимало конфліктів, наприклад, в Сребрениці, Дарфурі, Руанді чи Алеппо протікали б з більшою кількістю жертв.

"Якби не було ООН, то ситуація в Алеппо сьогодні була б ще трагічнішою, ще кривавішою", - зазначив генсек ООН.

Як відомо, на екстренному засіданні Радбезу ООН Росія заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Раніше Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщення авіагрупи російських збройних сил на території САР.

Держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.