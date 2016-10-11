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У МЗС пояснили, чому не розривають дипвідносини з Росією

Вівторок, 11 жовтня 2016, 02:56
У МЗС пояснили, чому не розривають дипвідносини з Росією

Збереження дипломатичних відносин з Росією дозволить спілкуватися з агресором без посередників.

Про це заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Дипломатичні відносини сьогодні дозволяють нам спілкуватися з Росією за столом переговорів без необхідності звертатися до посередника", - сказав він, зауваживши, що Грузія з Росією не "спілкуються" без свого посередника Швейцарії. 

Макеєв вказав на здебільшого негативні сторони остаточного розриву дипломатичних відносин з РФ. 

"Ми втрачаємо можливість витягати із російських застінків українських громадян. Ви бачите, яку сьогодні гонитву за українцями на своїй території влаштувала Російська Федерація. Навіть за цих умов вона по тижнях, або по місяцях не дає українським консулам доступ до заарештованих наших громадян. Випадок із українським журналістом це ще раз підтверджує, а також велика кількість політичних в’язнів у Російській Федерації. Ми одразу втрачаємо можливість захищати ті мільйони українських громадян, які знаходяться на тій території. Тому на даний момент я бачу здебільшого негативні сторони остаточного розриву дипломатичних відносин", - заявив дипломат.

При цьому, він зазначив, що контакти на будь-яких рівнях з РФ наразі практично відсутні, окрім, зокрема, так званого "нормандського формату", спрямованого на вирішення конфлікту на Донбасі, "мінського формату". Також Україна контактує з російською стороною з метою примусу Росії "відповідати за свою агресію, за підтримку та фінансування тероризму і за те, як фактично РФ вкрала в України природні запаси в акваторії Чорного моря", додав Макеєв.

Теми: Росіядипломатичні відносиниМЗСполітв'язні
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