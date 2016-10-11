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В МИД объяснили, почему не разрывают дипотношения с Россией

Вторник, 11 октября 2016, 02:56
В МИД объяснили, почему не разрывают дипотношения с Россией

Сохранение дипломатических отношений с Россией позволит общаться с агрессором без посредников.

Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Укринформ.

"Дипломатические отношения сегодня позволяют нам общаться с Россией за столом переговоров без необходимости обращаться к посреднику", - сказал он, отметив, что Грузия с Россией не "общаются" без своего посредника Швейцарии.

Макеев отметил в основном негативные стороны окончательного разрыва дипломатических отношений с РФ.

"Мы теряем возможность извлекать из российских застенков украинских граждан. Вы видите, какую сегодня погоню за украинцами на своей территории устроила Российская Федерация. Даже при этих условиях она по неделям или по месяцам не дает украинским консулам доступ к арестованным нашим гражданам. Случай с украинским журналистом это еще раз подтверждает, а также большое количество политических заключенных в Российской Федерации. Мы сразу теряем возможность защищать те миллионы украинских граждан, которые находятся на той территории. Поэтому на данный момент я вижу в основном негативные стороны окончательного разрыва дипломатических отношений", - заявил дипломат.

При этом, он отметил, что контакты на любых уровнях с РФ пока практически отсутствуют, кроме, в частности, так называемого "нормандского формата", направленного на решение конфликта на Донбассе, "минского формата". Также Украина контактирует с российской стороной с целью принуждения России "отвечать за свою агрессию, за поддержку и финансирование терроризма и за то, как фактически РФ украла в Украине природные запасы в акватории Черного моря", добавил Макеев.

Темы: Росcиядипломатические отношенияМИДполитзаключенные
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