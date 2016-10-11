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Повернення делегації РФ до ПАРЄ може дискредитувати Асамблею - Кулеба

Вівторок, 11 жовтня 2016, 08:04
Повернення делегації РФ до ПАРЄ може дискредитувати Асамблею - Кулеба

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи може дискредитувати саму організацію.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу.

"З точки зору загальнодипломатичної ситуації, з точки зору міжнародного фронту – якщо все-таки, правдами й неправдами, вдасться росіянам наступного року повернутися, не виконавши при цьому вимоги резолюцій, а ще й змусивши Асамблею змінитися заради росіян, то це буде ескалацією кризи самої Асамблеї, її дискредитації", – сказав Кулеба.

"Ми навчилися воювати з росіянами на різних фронтах, але сама Асамблея від такого кроку втратить свій статус авторитетної міжнародної інституції. Ми вважаємо, що якраз сама Асамблея несе основні ризики від повернення росіян", – додав дипломат.

Як повідомлялося, президент ПАРЄ Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея має зробити необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

"Європейська правда"

Теми: РосіяПАРЄсанкції
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