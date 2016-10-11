Повернення делегації РФ до ПАРЄ може дискредитувати Асамблею - Кулеба

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи може дискредитувати саму організацію.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу.

"З точки зору загальнодипломатичної ситуації, з точки зору міжнародного фронту – якщо все-таки, правдами й неправдами, вдасться росіянам наступного року повернутися, не виконавши при цьому вимоги резолюцій, а ще й змусивши Асамблею змінитися заради росіян, то це буде ескалацією кризи самої Асамблеї, її дискредитації", – сказав Кулеба.

"Ми навчилися воювати з росіянами на різних фронтах, але сама Асамблея від такого кроку втратить свій статус авторитетної міжнародної інституції. Ми вважаємо, що якраз сама Асамблея несе основні ризики від повернення росіян", – додав дипломат.

Як повідомлялося, президент ПАРЄ Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея має зробити необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

"Європейська правда"