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Возвращение делегации РФ в ПАСЕ может дискредитировать Ассамблею - Кулеба

Вторник, 11 октября 2016, 08:04
Возвращение делегации РФ в ПАСЕ может дискредитировать Ассамблею - Кулеба

Возвращение российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы может дискредитировать саму организацию.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире 5 канала.

"С точки зрения загальнодипломатичної ситуации, с точки зрения международного фронта – если все-таки, правдами и неправдами, удастся россиянам в следующем году вернуться, не выполнив при этом требования резолюций, а еще и заставив Ассамблею измениться ради россиян, то это будет эскалацией кризиса самой Ассамблеи, ее дискредитации", – сказал Кулеба.

"Мы научились воевать с русскими на разных фронтах, но сама Ассамблея от такого шага потеряет свой статус авторитетной международной институции. Мы считаем, что как раз сама Ассамблея несет основные риски от возвращения россиян", – добавил дипломат.

Как сообщалось, президент ПАСЕ Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ за санкции.

"Европейская правда"

Темы: РосcияПАСЕсанкции
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