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Ситник просить людей Холодницького бути активнішими в судах

Вівторок, 11 жовтня 2016, 09:47

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник закликає колег із Антикорупційної прокуратури активніше підтримувати в судах звинувачення у справах, які розслідує НАБУ.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно сформувати Антикорупційний суд, а нашим колегам із Антикорупційної прокуратури потрібно активізувати роботу з підтримки держзвинувачення, тому що зараз, щиро кажучи, прогресу в цьому напрямку немає", – заявив Ситник.

Він пояснив, що НАБУ в рамках розслідування кримінальних проваджень добуває докази у достатньому обсязі, Антикорупційна прокуратура з ними погоджується, матеріали передають до суду, але вироки у справах бюро не виносять у бажаний термін.

Директор НАБУ переконаний, що створення Антикорупційного суду разом із активізацією роботи Антикорупційної прокуратури в суді щодо підтримки держзвинувачення принесе успіх антикорупційній реформі.

"Не можна "усіх собак повісити" на суд. Адже в процесі беруть участь прокурори, від прокурора дуже багато що залежить. Грамотний, активний прокурор і незалежний суд – це дві необхідні складові", – сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратурасудреформи
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